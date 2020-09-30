Eski Iğdır-Doğubayazıt yolunda sıcak asfalt çalışması - Son Dakika

Iğdır Belediyesi eski Iğdır-Doğubayazıt yolunda sıcak asfalt çalışması yapılıyor.

Eskiden Iğdır-Doğubayazıt yolu olarak Özgür mahallesinde işlev gören yolda sıcak asfalt çalışması yapılıyor. Mahallede kanalizasyon şebekesi ve içme suyu hattı çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlanılan sıcak asfalt çalışması ile mahalle yolu daha modern bir şekle geldi. Belediye ekipleri, mahalle yolu olarak görev yapan yolun hızlıca vatandaşlarının kullanımına açılması için çalışmalarına hız verdi. - IĞDIR