Eski il başkanı ve yöneticilere PKK-KCK operasyonu - Son Dakika

Eski il başkanı ve yöneticilere PKK-KCK operasyonu

BDP, HDP, Eğitim-Sen ve İHD eski il başkan ve yöneticilerinin de içinde bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı

ADIYAMAN - Adıyaman'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, BDP, HDP, Eğitim-Sen ve İHD'nin eski başkan ve yöneticilerinin içinde bulunduğu 5 kişi göz altına alındı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın illegal yapılanması olan Demokratik Toplum Kongresi'ne yönelik operasyon düzenledi. Adıyaman'da 6 adrese operasyon gerçekleştirildi.

Sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda aralarında HDP ve BDP'nin eski eş başkanı A.K., ile Eğitim-Sen Eski Eşbaşkanı ve İHD Eski Yürütme Kurulu üyesi A.Y'nin de içinde bulunduğu R.A., E.G., C.D. isimli şahıslar gözaltına alındı. Bir kişinin ise aramasının sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller ve yasaklı yayınlar ele geçirilirken, şahıslar sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.