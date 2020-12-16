Eski imam ticarete atıldı, kurduğu işletme ile ihracat yapıyor - Son Dakika

Eski imam ticarete atıldı, kurduğu işletme ile ihracat yapıyor

16.12.2020 09:57
Eski imam ticarete atıldı, kurduğu işletme ile ihracat yapıyor, System.String[]

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, eski imam Yahya Acar (50), Suudi Arabistan'ın ardından Almanya'ya da zeytin ve zeytinyağı ihracatına başladı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, eski imam Yahya Acar (50), Suudi Arabistan'ın ardından Almanya'ya da zeytin ve zeytinyağı ihracatına başladı. 15 kişiye istihdam sağlayan Acar, 100 bin TL ile başladığı işinde 4 yılda cirosunu 10 milyon TL'ye çıkardı.

Salihli'de yaşayan evli, 2 çocuk babası eski imam Yahya Acar, 2006 yılında umre için Suudi Arabistan'a gitti. Acar, umredeyken bu ülkede faaliyet gösteren Türk yemek şirketleri ile anlaşma sağladı. Umre ibadetinin ardından Salihli'ye dönen Acar, imamlık görevinden ayrılıp, ailesine ait 130 dönümlük araziden elde ettiği zeytinleri işlemek için 175 bin TL'ye 500 metrekarelik küçük bir zeytin işleme tesisi kurdu. Suudi Arabistan'a ihracatın artması ve işlerinin büyümesi üzerine Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) giden Acar, 2014 yılında aldığı 750 bin TL'lik hibe ile içinde zeytin dolum makinelerinin de olduğu 2 bin metrekarelik büyük bir zeytin işleme tesisi kurdu. Suudi Arabistan'a her yıl ortalama 200 ton civarında zeytin, 70 ton civarında ise zeytinyağı ihracat yapan Acar, Almanya'ya da ihracat yapmaya başladı. Yanında 15 kişiye istihdam sağlayan Acar, 100 bin TL ile başladığı işinde 4 yılda cirosunu 10 milyon TL'ye çıkardı. Acar, Almanya'ya gönderdikleri yıllık 20 ton organik zeytinyağı miktarını 100 tona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

'TİCARİ HAYATIM İMAMLIKTAN SONRA BAŞLADI'Eski imam Acar, "Suudi Arabistan'a hac ve umre işi yaptığımızdan dolayı, orada yemek şirketleri ile görüştüm. Yemek şirketleri ile görüştükten sonra bu işletmeyi kurmaya karar verdim. 500 metrekarelik alanda 60 ton kapasitelik bir tesis ile işe başladım. Suudi Arabistan'da yaptığım antlaşmalar neticesinde tesisi büyütmeye karar verdim. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) yüzde 50 hibe ile 750 bin TL alarak, yeni makineler ile tesisimin kapasitesini 2 bin metrekarelik alana çıkardım. Ticaret hayatım imamlıktan sonra başladı" diye konuştu.'BEN YILMADIM, YAPTIM'

Her yıl ortalama Suudi Arabistan ve Almanya'ya yaklaşık 100 tona yakın zeytinyağı ihraç ettiğini dile getiren Acar, "Suudi Arabistan ve Almanya'ya ihraç yapıyorum. Bunun yüzde 70'lik kısmını Suudi Arabistan'a, yüzde 30'luk kısmını da Almanya'ya yapıyorum. Almanya'ya organik zeytin ve zeytinyağı ihracatım gerçekleşiyor. Yaklaşık 20 ton gönderiyorum. Yeni pazar arayışındayım. Almanya'ya ihracatımı artırarak, 100 ton organik zeytin yağı göndermeyi hedefliyorum. Suudi Arabistan'a ise yılda 200 ton civarında zeytin, 70 ton civarında ise zeytinyağı ihracatım gerçekleşiyor. Ticaret hayatı bir beceri ve birazda yürek istiyor. O cesarette biz de var demek ki. Atıldık. Ticarete teşvik edenler de oldu, yapma diyenler de oldu. Ama yılmadım, yaptım. Şu an yanımda 15 kişi çalışıyor. 2005 yılında 100 bin lira ile başladım bugün 10 milyon TL'lik ciroya ulaştım" diye konuştu.


Eski imam ticarete atıldı, kurduğu işletme ile ihracat yapıyor
Eski imam ticarete atıldı, kurduğu işletme ile ihracat yapıyor
Eski imam ticarete atıldı, kurduğu işletme ile ihracat yapıyor
Eski imam ticarete atıldı, kurduğu işletme ile ihracat yapıyor
Eski imam ticarete atıldı, kurduğu işletme ile ihracat yapıyor
Eski imam ticarete atıldı, kurduğu işletme ile ihracat yapıyor
Eski imam ticarete atıldı, kurduğu işletme ile ihracat yapıyor
Eski imam ticarete atıldı, kurduğu işletme ile ihracat yapıyor
Eski imam ticarete atıldı, kurduğu işletme ile ihracat yapıyor

Suudi Arabistan, İhracat, Salihli, Almanya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski imam ticarete atıldı, kurduğu işletme ile ihracat yapıyor - Son Dakika


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