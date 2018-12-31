Son Dakika Haberleri: Eski İnegöl Belediye Başkanı Kemal Özkan Vefat Etti

Eski İnegöl Belediye Başkanı Kemal Özkan Vefat Etti

1 saat önce

BURSA İnegöl ilçesinin eski Belediye Başkanı Kemal Özkan, 98 yaşında vefat etti.

Eski İnegöl Belediye Başkanı Kemal Özkan Vefat Etti, System.String[]
BURSA  İnegöl ilçesinin eski Belediye Başkanı Kemal Özkan, 98 yaşında vefat etti. Özkan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namaznın ardından son yolculuğuna uğurlandı. 

İnegöl'de 1955-1957 ve 1959-1960 dönemlerinde belediye başkanlığı görevi yapan Kemal Özkan için  İnegöl Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törene katılan Kemal Özkan'ın kardeşi Bediha Safsoy, ağabeyinin tabutunu öptü. Bediha Safsoy, törene katılanlara teşekkür ederek, "Ağabeyim iyi insandı. Sizler daha iyi bilirsiniz" dedi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, "Hayatını kaybettiğini duyunca başkanımıza veda programı düzenlemek istedik. Ailesine ulaştık. Yaptıkları hizmetler nedeniyle kendisinden Allah razı olsun. Kendisini çok iyi tanıyamadık, ama gerçekten İnegöl'e iyi hizmetleri olduğunu biliyoruz" diye konuştu.  Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da "Tam bir beyefendiydi. Vizyonu olan biriydi" dedi. 

Kemal Özkan'ın cenazesi, ikindi vakti Konukoğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:05 Kaynak: DHA

Bursa, Kemal Özkan, İnegöl, Güncel
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