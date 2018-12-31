Son Dakika Haberleri: Eski İnegöl Belediye Başkanı Özkan'ın Cenazesi Defnedildi

Eski İnegöl Belediye Başkanı Özkan'ın Cenazesi Defnedildi

46 dakika önce

Yaşamını yitiren Eski İnegöl Belediye Başkanı Kemal Özkan'ın (98) cenazesi toprağa verildi.

Eski İnegöl Belediye Başkanı Özkan'ın Cenazesi Defnedildi, System.String[]
Yaşamını yitiren Eski İnegöl Belediye Başkanı Kemal Özkan'ın (98) cenazesi toprağa verildi.

İlçede 1955-1957 ve 1959-1960 yıllarında iki dönem belediye başkanlığı yapan ve dün yaşamını yitiren Özkan için İnegöl Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Törene, Kaymakam Şükrü Görücü, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi partilerin temsilcileri, Kemal Özkan'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kemal Özkan'ın kız kardeşi Bediha Safsoy, "Ağabeyim iyi insandı. Allah hepinizden razı olsun. İnegöl insanına minnettarım. Ağabeyim için söyleyecek çok söz var ama siz onu benden daha iyi bilirsiniz." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Kemal Özkan'ın vizyon sahibi bir insan olduğunu dile getirdi.

Özkan'ın naaşı, Sani Konukoğlu Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı Mezarlığına defnedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:26 Kaynak: AA

Alinur Aktaş, Kemal Özkan, İnegöl, Güncel
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