Son Dakika Haberleri: Eski İnfaz Koruma Memuruna Fetö'den 6 Yıl 3 Ay Hapis

Eski İnfaz Koruma Memuruna Fetö'den 6 Yıl 3 Ay Hapis

1 saat önce

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan meslekten ihraç edilen infaz koruma memuru 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski İnfaz Koruma Memuruna Fetö'den 6 Yıl 3 Ay Hapis, System.String[]
Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan meslekten ihraç edilen infaz koruma memuru 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Mehmet Fatih Kara katıldı.


Kara, savunmasında örgütle bağının bulunmadığını söyledi.


Suçsuz olduğunu öne süren Kara, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını iddia etti.


Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi" olduğu gerekçesiyle sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:30 Kaynak: AA

Kastamonu, Güncel
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