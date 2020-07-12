Eski İngiliz Ajanı Steele için Başkan Trump 'iade edin' mesajı yayınladı

ABD Başkanı Donald Trump, eski İngiliz MI6 ajanı Christopher Steele'in geçen hafta İngiliz mahkemesince aldığı ceza hakkında sosyal medyadan dün "iade edin" mesajı yayınladı. Steele, Trump hakkında seçim öncesi ve sonrası Rusya ile ilişkilerini konu alan ünlü bir dosya hazırlamış ve basın bu dosyaya dayanarak, Rusya'nın elinde Trump'un özel hayatına ait bilgi ve video olduğunu ileri sürmüştü.
İngiliz istihbarat servisi MI6 için çalıştıktan sonra ayrılan ve kendi güvenlik şirketini kuran Christopher Steele'in, ön seçimler sırasında Trump karşıtı bir grup için ve daha sonra seçim döneminde ise Demokrat Parti'den bir kişi adına faaliyet gösterdiği ve bir dosya hazırladığı öne sürülmüştü.
Başkan Trump bu karar hakkında dün mesaj yayınlayarak, Steele'in Hillary Clinton tarafından para karşılığı tutulduğunu ileri sürdü. Trump mesajında "Bu adam iade edilmeli, yargılanmalı ve hapse atılmalıdır" ifadelerini kullandı.