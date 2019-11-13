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Eski İngiliz ajanının cenazesi Londra'ya gönderildi

6 saat önce

Eski İngiliz ajanının cenazesi Londra'ya gönderildiİSTANBUL - Karaköy'de ölü bulunan Eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin ilk raporun tamamlanmasının ardından, cenaze İngiltere'ye gönderildi.

Eski İngiliz ajanının cenazesi Londra'ya gönderildi

İSTANBUL - Karaköy'de ölü bulunan Eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin ilk raporun tamamlanmasının ardından, cenaze İngiltere'ye gönderildi.

Önceki gün Beyoğlu Karaköy'de ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier'ın ölümüne ilişkin ilk raporun tamamlanmasının ardından eski ajanın cenazesi ülkesine gönderildi. Adli Tıp'taki işlemlerin ardından havalimanına getirilen cenaze, Türk Hava Yolları'na ait uçakla akşam saat 21.00'de Londra'ya gönderildi.

Eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumunca hazırlanan ilk raporda, ölümün genel bedensel tramvaya bağlı olduğu ve herhangi bir darp izine rastlanmadığı kaydedilmişti.

Eski İngiliz ajanının cenazesi Londra'ya gönderildi

Karaköy, Londra, Genel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:05 Kaynak: İHA
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