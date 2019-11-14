Son Dakika Haberleri: Eski İngiliz ajanının eşine yurt dışına çıkma yasağı
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Eski İngiliz ajanının eşine yurt dışına çıkma yasağı

6 saat önce

İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvif Christina Winber'e yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Eski İngiliz ajanının eşine yurt dışına çıkma yasağı, System.String[]

İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvif Christina Winber'e yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

(İHA)

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:00 Kaynak: İHA
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