Son Dakika Haberleri: Eski İngiliz askeri görevlisi İstanbul'da ölü bulundu
Son Dakika Güncel Eski İngiliz askeri görevlisi İstanbul'da ölü bulundu

Eski İngiliz askeri görevlisi İstanbul'da ölü bulundu

6 saat önce

Beyoğlu'nda sokakta bulunan erkek cesedinin eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'e ait olduğu belirlendi.

Eski İngiliz askeri görevlisi İstanbul'da ölü bulundu, System.String[]

Beyoğlu'nda sokakta bulunan erkek cesedinin eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'e ait olduğu belirlendi.

Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokak'ta, Kılıç Ali Paşa Camisi'ne sabah namazı için gelen vatandaşlar, sokakta hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden kimliğini belirlemeye yarayacak herhangi bir belge çıkmayan ceset, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince yapılan araştırmada, söz konusu cesedin eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'e ait olduğu belirlendi.

Le Mesurier'in eşiyle kaldığı eve giden polis ekipleri, eşinin ifadesine başvurdu.

İlk ifadesinde kocasının uyku ilacı kullandığı ve olayın sabaha karşı kendisi uyurken gerçekleştiğini anlatan eşinin, eve yabancı bir kişinin girip çıkmadığını anlattığı öğrenildi.

Binanın güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, binaya yabancı kimsenin giriş çıkış yapmadığını da tespit etti.

Düşmeye bağlı ölüm şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, olayla ilgili çalışmasını çok yönlü sürdürüyor.

Beyoğlu, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayıp ilanı verilen kişinin cansız bedeni ağaçlık alanda bulundu
Karı-Koca sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti, olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi Eşi ve kızının yüzünü naylon poşetle yaktı Son Dakika: AB'nin Doğu Akdeniz yaptırım kararına Dışişleri'nden tepki: Türkiye'nin geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 20:18:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski İngiliz askeri görevlisi İstanbul'da ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]