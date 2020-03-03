Eski İngiliz askeri görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in Beyoğlu'nda ölü bulunmasına... - Son Dakika

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Eski İngiliz askeri görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in Beyoğlu'nda ölü bulunmasına...
6 saat önce
Eski İngiliz askeri görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in Beyoğlu'nda ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:02 Kaynak: AA
Eski İngiliz askeri görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in Beyoğlu'nda ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi.
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