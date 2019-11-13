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Eski İngiliz askeri görevlisinin eşi Adli Tıp Kurumu'na geldi
6 saat önce
Beyoğlu'nda sokakta cesedi bulunan eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winberg, cenaze işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na geldi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:57 Kaynak: AA
Beyoğlu'nda sokakta cesedi bulunan eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winberg, cenaze işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na geldi.
Winberg ile beraberindeki 3 kişi, cenaze işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na gelerek içeriye girdi.
Adli Tıp Kurumu'nda bir süre kalan Winberg, işlemlerin ardından ayrıldı.
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