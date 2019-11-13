Son Dakika Haberleri: Eski İngiliz askeri görevlisinin eşi Adli Tıp Kurumu'na geldi
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Eski İngiliz askeri görevlisinin eşi Adli Tıp Kurumu'na geldi

6 saat önce

Beyoğlu'nda sokakta cesedi bulunan eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winberg, cenaze işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Beyoğlu'nda sokakta cesedi bulunan eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winberg, cenaze işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Winberg ile beraberindeki 3 kişi, cenaze işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na gelerek içeriye girdi.

Adli Tıp Kurumu'nda bir süre kalan Winberg, işlemlerin ardından ayrıldı.

Eski İngiliz askeri görevlisinin eşi Adli Tıp Kurumu'na geldi

Adli Tıp Kurumu, Yenibosna, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:57 Kaynak: AA
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