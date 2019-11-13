Son Dakika Haberleri: Eski İngiliz askeri görevlisinin İstanbul'da ölü bulunması
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Eski İngiliz askeri görevlisinin İstanbul'da ölü bulunması

6 saat önce

Karaköy'de ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Lemesurier'un ofisinin bulunduğu binanın önüne, içinde teşekkür notu bulunan bir buket çiçek bırakılması dikkat çekti.

Eski İngiliz askeri görevlisinin İstanbul'da ölü bulunması, System.String[]

Karaköy'de ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Lemesurier'un ofisinin bulunduğu binanın önüne, içinde teşekkür notu bulunan bir buket çiçek bırakılması dikkat çekti.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde binaya gelen bir kadın, gül yaprakları serptiği kapının önüne bir demet de çiçek bıraktı.

Çiçeğin içinde ise "James, çok özleneceksin, ama bu dünyada yaşarken yaptığın her şey için çok teşekkürler. Sana dostumuz diyebildiğimiz için çok mutluyuz. Daimi sevgiler. Julie ve Mark" yazılı bir notun olduğu görüldü.

Karaköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:34 Kaynak: AA
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