Son Dakika Haberleri: Eski İngiliz askeri görevlisinin İstanbul'da ölü bulunması
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Eski İngiliz askeri görevlisinin İstanbul'da ölü bulunması

7 saat önce

Adli Tıp Kurumu, Beyoğlu'nda ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'la ilgili ilk ya da ön rapor hazırlanmadığını bildirdi.

Eski İngiliz askeri görevlisinin İstanbul'da ölü bulunması, System.String[]

Adli Tıp Kurumu, Beyoğlu'nda ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'la ilgili ilk ya da ön rapor hazırlanmadığını bildirdi.

Adli Tıp Kurumundan yapılan açıklamada, bugün bazı medya kuruluşlarında "James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin kurum tarafından ilk raporun hazırlandığı" şeklinde yayınlanan haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kurumumuz tarafından herhangi bir ön ya da ilk rapor hazırlanmış değildir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından otopsi yapılmak üzere dün kurumumuza gönderilen mütevefanın cenazesine aynı gün Minnesota Otopsi Protokolü'ne göre ayrıntılı bir otopsi yapılmış ve incelenmek üzere gerekli tüm örnekler alınmıştır. Örneklerde toksikolojik, histopatolojik ve moleküler genetik incelemeler devam etmekte olup, analiz sonuçları ile otopsiden elde edilen bulgular birlikte değerlendirilerek otopsi raporu hazırlanacak ve en kısa sürede Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecektir."

Süreç

Le Mesurier'in cesedi, 11 Kasım'da Beyoğlu Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokak'ta bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Le Mesurier'in ölümüne ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:08 Kaynak: AA
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