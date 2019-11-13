Son Dakika Haberleri: Eski İngiliz askeri görevlisinin İstanbul'da ölü bulunması
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Eski İngiliz askeri görevlisinin İstanbul'da ölü bulunması

6 saat önce

Beyoğlu'nda sokakta cesedi bulunan eski İngiliz askeri görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in (48) cenazesi, Adli Tıp Kurumundan alındı.

Eski İngiliz askeri görevlisinin İstanbul'da ölü bulunması, System.String[]

Beyoğlu'nda sokakta cesedi bulunan eski İngiliz askeri görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in (48) cenazesi, Adli Tıp Kurumundan alındı.

Mesurier'in cenazesi, otopsi işleminin ardından Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'ndan özel bir cenaze aracıyla alınarak İstanbul Havalimanına götürüldü.

Cenazenin THY'nin uçağıyla saat 21.00'de Londra'ya gönderileceği öğrenildi.

Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp, İstanbul, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:40 Kaynak: AA
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