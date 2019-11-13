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Eski İngiliz askeri görevlisinin ölü bulunması - Cenazenin Adli Tıp'tan alınması
6 saat önce
Karaköy'de ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Lemesurier'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:35 Kaynak: AA
Karaköy'de ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Lemesurier'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
Mesurier'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'ndan özel bir cenaze aracıyla alındı.
Cenaze İngiltere'ye gönderilmek üzere İstanbul Havalimanı'na götürüldü.
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