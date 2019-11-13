Son Dakika Haberleri: Eski İngiliz askeri görevlisinin ölü bulunması - Cenazenin Adli Tıp'tan alınması
Son Dakika Güncel Eski İngiliz askeri görevlisinin ölü bulunması - Cenazenin Adli Tıp'tan alınması - Son Dakika

Eski İngiliz askeri görevlisinin ölü bulunması - Cenazenin Adli Tıp'tan alınması

6 saat önce

Karaköy'de ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Lemesurier'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Karaköy'de ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Lemesurier'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Mesurier'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'ndan özel bir cenaze aracıyla alındı.

Cenaze İngiltere'ye gönderilmek üzere İstanbul Havalimanı'na götürüldü.

Eski İngiliz askeri görevlisinin ölü bulunması - Cenazenin Adli Tıp'tan alınması

Adli Tıp Kurumu, Yenibosna, Karaköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:35 Kaynak: AA
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