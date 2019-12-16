Eski İngiliz askeri görevlisinin ölümüne ilişkin Adli Tıp raporu çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski İngiliz askeri görevlisinin ölümüne ilişkin Adli Tıp raporu çıktı - Son Dakika

Eski İngiliz askeri görevlisinin ölümüne ilişkin Adli Tıp raporu çıktı

6 saat önce

Eski İngiliz askeri görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, ölümün genel beden travmasına bağlı yüz-göğüs ve extremite kemik kırıklığıyla birlikte büyük damar hasarından gelişen iç kanama sonucu oluştuğu kanaatine varıldığı belirtildi.

Eski İngiliz askeri görevlisinin ölümüne ilişkin Adli Tıp raporu çıktı, System.String[]

Eski İngiliz askeri görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, ölümün genel beden travmasına bağlı yüz-göğüs ve extremite kemik kırıklığıyla birlikte büyük damar hasarından gelişen iç kanama sonucu oluştuğu kanaatine varıldığı belirtildi.

Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokağı'nda cesedi bulunan Mesurier'in otopsi işlemleri tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen raporda, ölümün, genel beden travmasına bağlı yüz-göğüs ve extremite kemik kırıklığıyla birlikte büyük damar hasarından gelişen iç kanama sonucu oluştuğu kanaatine varıldığı bildirildi.

Olaya ilişkin adli soruşturma devam ediyor.

Adli Tıp Kurumu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:56 Kaynak: AA
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