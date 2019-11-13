Son Dakika Haberleri: Eski İngiliz askeri istihbarat subayının eşi Adli Tıp Kurumu'na geldi
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Eski İngiliz askeri istihbarat subayının eşi Adli Tıp Kurumu'na geldi

6 saat önce

Beyoğlu'nda ofisinin olduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Eski İngiliz askeri istihbarat subayının eşi Adli Tıp Kurumu'na geldi, System.String[]

Beyoğlu'nda ofisinin olduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Beyoğlu'nda ofisinin olduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber Adli Tıp Kurumu'na geldi. Winber'in eşarpla yüzünü gizlemeye çalıştığı görüldü. Winber, eşinin cenazesini almak için işlemlerin tamamlanmasını bekliyor.

(Volkan Kayalar/İHA)

Adli Tıp Kurumu, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:45 Kaynak: İHA
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