Eski İngiliz futbol yıldızlarının eşlerinin sosyal medya davası - Son Dakika
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Eski İngiliz futbol yıldızlarının eşlerinin sosyal medya davası

12.05.2022 14:20
Eski İngiliz futbol yıldızlarının eşlerinin sosyal medya davası

Kraliyet Adalet Mahkemesinden genel görüntüler Rebekah Vardy'in mahkemeye girişi Wayne Rooney ve eşi Coolen Rooney'in mahkemeye girişi İngiltere'nin eski yıldız futbolcularından Wayne Rooney'in eşi Coleen Rooney'in Instagram hesabından yaptığı özel paylaşımların Leicester City'li İngiliz...

Kraliyet Adalet Mahkemesinden genel görüntüler

Rebekah Vardy'in mahkemeye girişi

Wayne Rooney ve eşi Coolen Rooney'in mahkemeye girişi İngiltere'nin eski yıldız futbolcularından Wayne Rooney'in eşi Coleen Rooney'in Instagram hesabından yaptığı özel paylaşımların Leicester City'li İngiliz futbolcu Jamie Vardy'nin eşi Rebekah Vardy tarafından İngiliz basınına sızdırıldığı iddialarına ilişkin Londra'daki Kraliyet Adalet Mahkemesinde görülen davanın duruşması, 3. gününde devam ediyor.

Eski İngiliz futbol yıldızlarının eşlerinin sosyal medya davası
Eski İngiliz futbol yıldızlarının eşlerinin sosyal medya davası
Eski İngiliz futbol yıldızlarının eşlerinin sosyal medya davası
Eski İngiliz futbol yıldızlarının eşlerinin sosyal medya davası

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Coleen Rooney, Wayne Rooney, England, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski İngiliz futbol yıldızlarının eşlerinin sosyal medya davası - Son Dakika


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