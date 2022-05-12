Kraliyet Adalet Mahkemesi'nden genel görüntüler
Rebekah Vardy'in mahkemeden çıkışı
Wayne Rooney ve eşi Coolen Rooney'in mahkemeden çıkışı LONDRA - İngiltere'nin eski yıldız futbolcularından Wayne Rooney'in eşi Coleen Rooney'in Instagram hesabından yaptığı özel paylaşımların Leicester City'li İngiliz futbolcu Jamie Vardy'nin eşi Rebekah Vardy tarafından İngiliz basınına sızdırıldığı iddialarına ilişkin Londra'daki Kraliyet Adalet Mahkemesinde görülen davanın 3. günü tamamlandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Eski İngiliz futbol yıldızlarının eşlerinin sosyal medya davasında 3. gün tamamlandı - Son Dakika