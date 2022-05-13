Eski İngiliz futbol yıldızlarının eşlerinin sosyal medya davasında 4. gün - Son Dakika
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Eski İngiliz futbol yıldızlarının eşlerinin sosyal medya davasında 4. gün

13.05.2022 13:05

Kraliyet Adalet Mahkemesi'nden genel görüntüler Rebekah Vardy İngiltere'nin eski yıldız futbolcularından Wayne Rooney'in eşi Coleen Rooney'in Instagram hesabından yaptığı özel paylaşımların Leicester City'li İngiliz futbolcu Jamie Vardy'nin eşi Rebekah Vardy tarafından İngiliz basınına...

Kraliyet Adalet Mahkemesi'nden genel görüntüler

Rebekah Vardy İngiltere'nin eski yıldız futbolcularından Wayne Rooney'in eşi Coleen Rooney'in Instagram hesabından yaptığı özel paylaşımların Leicester City'li İngiliz futbolcu Jamie Vardy'nin eşi Rebekah Vardy tarafından İngiliz basınına sızdırıldığı iddialarına ilişkin Londra'daki Kraliyet Adalet Mahkemesinde görülen dava, 4. gününde devam ediyor

Eski İngiliz futbol yıldızlarının eşlerinin sosyal medya davasında 4. gün
Eski İngiliz futbol yıldızlarının eşlerinin sosyal medya davasında 4. gün
Eski İngiliz futbol yıldızlarının eşlerinin sosyal medya davasında 4. gün
Eski İngiliz futbol yıldızlarının eşlerinin sosyal medya davasında 4. gün

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Coleen Rooney, Wayne Rooney, England, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski İngiliz futbol yıldızlarının eşlerinin sosyal medya davasında 4. gün - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski İngiliz futbol yıldızlarının eşlerinin sosyal medya davasında 4. gün - Son Dakika
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