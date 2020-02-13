Eski İngiliz futbolcu Trevor Steven'ın İskoçya'dan Dubai'ye uzanan yolculuğu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Eski İngiliz futbolcu Trevor Steven'ın İskoçya'dan Dubai'ye uzanan yolculuğu - Son Dakika Dünya

Eski İngiliz futbolcu Trevor Steven'ın İskoçya'dan Dubai'ye uzanan yolculuğu

14 dakika önce

Burnley, Everton, Rangers ve Marsilya takımlarının yıldızı, eski İngiliz futbolcu Trevor Steven euronews'in konuğu oldu.

Burnley, Everton, Rangers ve Marsilya takımlarının yıldızı, eski İngiliz futbolcu Trevor Steven euronews'in konuğu oldu. View on euronews

Eski İngiliz futbolcu Trevor Steven'ın İskoçya'dan Dubai'ye uzanan yolculuğu

Everton, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:51 
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