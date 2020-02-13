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Eski İngiliz futbolcu Trevor Steven'ın İskoçya'dan Dubai'ye uzanan yolculuğu
14 dakika önce
Burnley, Everton, Rangers ve Marsilya takımlarının yıldızı, eski İngiliz futbolcu Trevor Steven euronews'in konuğu oldu.
Burnley, Everton, Rangers ve Marsilya takımlarının yıldızı, eski İngiliz futbolcu Trevor Steven euronews'in konuğu oldu. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:51
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