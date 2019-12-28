ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAÇININ EŞİNİN YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KALDIRILDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAÇININ EŞİNİN YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KALDIRILDI - Son Dakika

ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAÇININ EŞİNİN YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KALDIRILDI

6 saat önce

Haber: Yüksel KOÇ / İNGİLİZ eski istihbarat Subayı James Le Mesurier'in şüpheli ölümü sonrası eşi Emma Winberg hakkında konulan yurtdışına çıkış yasağının, eşinin cenazesine katılabilmesi için kaldırıldığı öğrenildi.

ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAÇININ EŞİNİN YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KALDIRILDI, System.String[]

Haber: Yüksel KOÇ/ İNGİLİZ eski istihbarat Subayı James Le Mesurier'in şüpheli ölümü sonrası eşi Emma Winberg hakkında konulan yurtdışına çıkış yasağının, eşinin cenazesine katılabilmesi için kaldırıldığı öğrenildi. Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan Winberg'in İngiltere'ye gittiği öğrenildi.

James Le Mesurier'in 11 Kasım 2019 tarihinde Tophane'de ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunması üzerine eşi Emma Winberg hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.  Geçtiğimi İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuran Emma Winberg'in avukatları, müvekkilinin eşi James Le Musurier'in defnedilmesi için İngiltere'den beklendiğini, bunun için hakkındaki yurt dışına çıkış yasağına ilişkin kararın kaldırılmasını istediler.  Avukatların bu talebinin kabul edilmesi üzerine Winberg'in Londra'ya gittiği öğrenildi.

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-Arşiv


İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:12 Kaynak: DHA
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