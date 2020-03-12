Eski İngiliz istihbarat görevlisi Mesurier'in düşme anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski İngiliz istihbarat görevlisi Mesurier'in düşme anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Eski İngiliz istihbarat görevlisi Mesurier'in düşme anı güvenlik kamerasında

7 saat önce

Düşme anı Eski İngiliz istihbaratçının ölümüne ilişkin soruşturmanın detayları emniyet raporunda İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet raporunda, eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in atlana görüntülerine yer verildi.

Düşme anı Eski İngiliz istihbaratçının ölümüne ilişkin soruşturmanın detayları emniyet raporunda

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet raporunda, eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in atlana görüntülerine yer verildi. Görüntülerde Mesurier'in yüksekten zemine düşmesi görülüyor

Eski İngiliz istihbarat görevlisi Mesurier'in düşme anı güvenlik kamerasında

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:09 Kaynak: AA
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