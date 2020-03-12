Eski İngiliz istihbarat görevlisi Mesurier'in düşme anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

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Eski İngiliz istihbarat görevlisi Mesurier'in düşme anı güvenlik kamerasında
7 saat önce
Düşme anı Eski İngiliz istihbaratçının ölümüne ilişkin soruşturmanın detayları emniyet raporunda İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet raporunda, eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in atlana görüntülerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:09 Kaynak: AA
Düşme anı Eski İngiliz istihbaratçının ölümüne ilişkin soruşturmanın detayları emniyet raporunda
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet raporunda, eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in atlana görüntülerine yer verildi. Görüntülerde Mesurier'in yüksekten zemine düşmesi görülüyor
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