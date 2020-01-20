ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ OFİSİNDEKİ MÜHÜR 67 GÜN SONRA SÖKÜLDÜ - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ OFİSİNDEKİ MÜHÜR 67 GÜN SONRA SÖKÜLDÜ - Son Dakika

ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ OFİSİNDEKİ MÜHÜR 67 GÜN SONRA SÖKÜLDÜ

6 saat önce

Cemal YURTTAŞ İstanbul DHAKaraköy'de 11 Kasım'da sokakta cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ofisinde bulunan mühür 67 gün sonra söküldü.

ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ OFİSİNDEKİ MÜHÜR 67 GÜN SONRA SÖKÜLDÜ, System.String[]

Cemal YURTTAŞ İstanbul DHA

Karaköy'de 11 Kasım'da sokakta cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ofisinde bulunan mühür 67 gün sonra söküldü.

11 Kasım günü Beyoğlu Karaköy'de ofisinin olduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ofisinin mühürü söküldü. Olaydan 67 gün sonra ofise gelen yetkililer mühürü söktü.Mühürün sökülmesiyle ofise giren bazı kişiler içeriden aldıkları malzemelerle gitti. Karaköy'de çalışan bir kurye, "Cuma günü polisler ile bazı kişiler geldi. Mühür söküldü. İçeri giren kişiler bazı eşyaları alıp gitti" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------

Sokaktan görüntü

Ofisten görüntü

Mühürü sökülen kapı

Kapıdaki kilit

Röportaj

Genel ve detaylar


İstanbul, Karaköy, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cinayet işlemeyi reddeden kişiye sütyen giydiren "Döner Kardeşler" adlı suç örgütüne yönelik dava başlıyor
Son dakika: "Toprak Dede" olarak bilinen TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti İBB Başkanı İmamoğlu: Milletimiz adına yalvarıyorum, bu işten vazgeçin İmamoğlu'ndan Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergahından arsa aldığı haberlerine ilk yorum: Umrumda değil

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 18:39:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ OFİSİNDEKİ MÜHÜR 67 GÜN SONRA SÖKÜLDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]