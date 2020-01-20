Eski İngiliz istihbarat subayının ofisindeki mühür 67 gün sonra söküldü - Son Dakika

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Eski İngiliz istihbarat subayının ofisindeki mühür 67 gün sonra söküldü
6 saat önce
KARAKÖY'de 11 Kasım'da sokakta cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ofisinde bulunan mühür 67 gün sonra söküldü.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:48 Kaynak: DHA
KARAKÖY'de 11 Kasım'da sokakta cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ofisinde bulunan mühür 67 gün sonra söküldü.
11 Kasım günü Beyoğlu Karaköy'de ofisinin olduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ofisinin mühürü söküldü. Olaydan 67 gün sonra ofise gelen yetkililer mühürü söktü.Mühürün sökülmesiyle ofise giren bazı kişiler içeriden aldıkları malzemelerle gitti. Karaköy'de çalışan bir kurye, "Cuma günü polisler ile bazı kişiler geldi. Mühür söküldü. İçeri giren kişiler bazı eşyaları alıp gitti" dedi.
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