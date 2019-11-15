Son Dakika Haberleri: Eski İngiliz istihbarat subayının ölümüne ilişkin o kişi de ifadeye çağrıldı
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Eski İngiliz istihbarat subayının ölümüne ilişkin o kişi de ifadeye çağrıldı

6 saat önce

Eski İngiliz İstihbarat Subayı James Le Mesurier'un ölümünden önce son görüştüğü arkadaşı olduğu öğrenilen Faruk Habib'in ifadesine başvuruldu.

Eski İngiliz istihbarat subayının ölümüne ilişkin o kişi de ifadeye çağrıldı, System.String[]

Eski İngiliz İstihbarat Subayı James Le Mesurier'un ölümünden önce son görüştüğü arkadaşı olduğu öğrenilen Faruk Habib'in ifadesine başvuruldu. Habib'in ifadesinde, "Onu tedirgin gördüm" dediği öğrenildi.

Beyoğlu'ndaki evinin önünde ölü bulunan eski İngiliz İstihbarat Subayı James Le Mesurier'un ölümüne ilişkin yeni birinin ifadesi daha alındı. Le Mesurier'un olaydan önce son görüştüğü arkadaşı olduğu öğrenilen Faruk Habib emniyete çağrıldı. Habib'in emniyetteki ifadesinde, Le Mesurier ile iki saate yakın görüştüklerini, bu görüşmede arkadaşını tedirgin bir halde gördüğünü söylediği, eski İngilizSubayı Le Mesurier'in bir gün önce hastaneye gittiğini öğrendiğinde kendisine sağlık durumuyla ilgili sorular sorduğunu söylediği öğrenildi. Habib'in iki saat sonra evden ayrılırken içeride Le Mesurier ve eşinden başka kimseyi görmediğini ifade ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı olarak devam ettiği bildirildi.

(Yunus Emre Şeker/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:10 Kaynak: İHA
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