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Eski İngiliz subayının cenazesi Adli Tıp'tan alındı
6 saat önce
Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ/ BEYOĞLU'nda ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:17 Kaynak: DHA
Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ/ BEYOĞLU'nda ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
Beyoğlu Karaköy'de ofisinin yer aldığı sokakta cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in cenazesi öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Cenazenin ülkesine gönderilmek üzere havalimanına götürüldüğü öğrenildi.
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