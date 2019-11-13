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ESKİ İNGİLİZ SUBAYININ CENAZESİ İÇİN EŞİ ADLİ TIP'A GELDİ-1
7 saat önce
KARAKÖY'de ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenaze işlemleri için eşi, Adli Tıp Kurumu'na geldi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:27 Kaynak: DHA
KARAKÖY'de ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenaze işlemleri için eşi, Adli Tıp Kurumu'na geldi.
Görüntü Dökümü:
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-Araçların girişi
-Gelenler
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