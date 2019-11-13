Son Dakika Haberleri: ESKİ İNGİLİZ SUBAYININ CENAZESİ İÇİN EŞİ ADLİ TIP'A GELDİ
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ESKİ İNGİLİZ SUBAYININ CENAZESİ İÇİN EŞİ ADLİ TIP'A GELDİ

7 saat önce

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Alper KORKMAZ/İSTANBUL KARAKÖY'de ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber cenaze işlemleri için Adli Tıp Kurumuna geldi.

ESKİ İNGİLİZ SUBAYININ CENAZESİ İÇİN EŞİ ADLİ TIP'A GELDİ, System.String[]

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Alper KORKMAZ/İSTANBUL KARAKÖY'de ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber cenaze işlemleri için Adli Tıp Kurumuna geldi. Winber işlemlerin ardından buradan ayrılırken, cenazenin Adli Tıp Kurumu'nda bekletildiği öğrenildi.

Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber ve beraberindeki 3 kişi cenaze işlemleri için 08.30 sıralarında Adli Tıp Kurumu'na geldi. Hedvig Christina Winber buradaki işlemlerin ardından özel bir araçla 09.40 sıralarında ayrılırken, cenazenin Adli Tıp Kurumu'nda bekletildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Araçların girişi

-Gelenler

-Bekleyen yakınları

-Konsolosluk aracı

-Özel araçla eşinin çıkması

-Genel ve Detaylar


Adli Tıp, İsveç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:03 Kaynak: DHA
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