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Eski ingiliz subayının cenazesi için eşi adli tıp'a geldi-2
7 saat önce
KARAKÖY'de ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenaze işlemleri için eşi, Adli Tıp Kurumu'na geldi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:04 Kaynak: DHA
KARAKÖY'de ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenaze işlemleri için eşi, Adli Tıp Kurumu'na geldi.
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