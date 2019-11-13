Eski ingiliz subayının cenazesi için eşi adli tıp'a geldi-2

KARAKÖY'de ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenaze işlemleri için eşi, Adli Tıp Kurumu 'na geldi.

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Cinayet masası eski dedektifi: atladığı yere baktığımızda ölme ihtimalini çok zayıf görüyorum.

İstanbul'un göbeğinde ölü bulunan Eski ajan Le Mesurier'in evinden harita ve kroki çıktı

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