Son Dakika Haberleri: Eski ingiliz subayının cenazesi için eşi adli tıp'a geldi-2
Son Dakika Güncel Eski ingiliz subayının cenazesi için eşi adli tıp'a geldi-2 - Son Dakika

Eski ingiliz subayının cenazesi için eşi adli tıp'a geldi-2

7 saat önce

KARAKÖY'de ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenaze işlemleri için eşi, Adli Tıp Kurumu'na geldi.

KARAKÖY'de ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenaze işlemleri için eşi, Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Eski ingiliz subayının cenazesi için eşi adli tıp'a geldi-2

Adli Tıp Kurumu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:04 Kaynak: DHA
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