Son Dakika Haberleri: Eski İngiliz subayının cenazesi İngiltere'ye gönderildi
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Eski İngiliz subayının cenazesi İngiltere'ye gönderildi

6 saat önce

BEYOĞLU'NDA ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenazesi İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin ardından uçakla Londra'ya gönderildi.

Eski İngiliz subayının cenazesi İngiltere'ye gönderildi, System.String[]
BEYOĞLU'NDA ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenazesi İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin ardından uçakla Londra'ya gönderildi.

Eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'na getirilmişti. Cenaze, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türk Hava Yolları(THY) uçağıyla saat 21.00'da Londra'ya gönderildi.


- İstanbul
Adli Tıp Kurumu, İstanbul, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:05 Kaynak: DHA
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