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Eski İngiliz subayının cenazesi İngiltere'ye gönderildi
6 saat önce
BEYOĞLU'NDA ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenazesi İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin ardından uçakla Londra'ya gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:42 Kaynak: DHA
BEYOĞLU'NDA ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenazesi İstanbul
Havalimanı'ndaki işlemlerinin ardından uçakla Londra
'ya gönderildi.
Eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'na getirilmişti. Cenaze, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türk Hava Yolları(THY) uçağıyla saat 21.00'da Londra'ya gönderildi.
- İstanbul
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