Son Dakika Haberleri: ESKİ İNGİLİZ SUBAYININ CENAZESİ İSTANBUL HAVALİMANI'NA GETİRİLDİ
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ESKİ İNGİLİZ SUBAYININ CENAZESİ İSTANBUL HAVALİMANI'NA GETİRİLDİ

6 saat önce

Beyoğlu'nda ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in cenazesi İstanbul Havalimanı'na getirildi.

ESKİ İNGİLİZ SUBAYININ CENAZESİ İSTANBUL HAVALİMANI'NA GETİRİLDİ, System.String[]

Beyoğlu'nda ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in cenazesi İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Beyoğlu Karaköy'de ofisinin yer aldığı sokakta cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in cenazesi öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak İstanbul Havalimanı'na götürüldü. Cenazenin saat 21.00 sıralarında THY uçağıyla İngiltere'ye götürüleceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Tabutun görüntüsü

-İstanbul Havalimanı'ndaki görevliler

-Genel ve detaylar


- İstanbul
İstanbul, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:21 Kaynak: DHA
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