Son Dakika Haberleri: Eski İngiliz subayının cenazesi İstanbul Havalimanı'na getirildi
Son Dakika Güncel Eski İngiliz subayının cenazesi İstanbul Havalimanı'na getirildi - Son Dakika

Eski İngiliz subayının cenazesi İstanbul Havalimanı'na getirildi

6 saat önce

BEYOĞLU Karaköy'de ofisinin yer aldığı sokakta cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in cenazesi öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak İstanbul Havalimanı'na götürüldü.

Eski İngiliz subayının cenazesi İstanbul Havalimanı'na getirildi, System.String[]
BEYOĞLU Karaköy'de ofisinin yer aldığı sokakta cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in cenazesi öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak İstanbul Havalimanı'na götürüldü. Cenazenin saat 21.00 sıralarında THY uçağıyla İngiltere'ye götürüleceği öğrenildi.


- İstanbul
Adli Tıp Kurumu, İstanbul, Karaköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:24 Kaynak: DHA
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