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Eski İngiliz subayının cenazesi İstanbul Havalimanı'na getirildi
6 saat önce
BEYOĞLU Karaköy'de ofisinin yer aldığı sokakta cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in cenazesi öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak İstanbul Havalimanı'na götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:24 Kaynak: DHA
BEYOĞLU Karaköy
'de ofisinin yer aldığı sokakta cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in cenazesi öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumu
'ndan alınarak İstanbul
Havalimanı'na götürüldü. Cenazenin saat 21.00 sıralarında THY uçağıyla İngiltere
'ye götürüleceği öğrenildi.
- İstanbul
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