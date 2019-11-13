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ESKİ İNGİLİZ SUBAYININ EŞİ ASAYİŞ ŞUBE'YE GELDİ (1)
7 saat önce
KARAKÖY'de ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber Gayrettep'deki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne geldi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:40 Kaynak: DHA
KARAKÖY'de ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber Gayrettep'deki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne geldi. Winber'in ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Beyoğlu
'nda ofisinin bulunduğu sokakta cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber, Adli Tıp Kurumu
'ndaki işlemlerin ardından, yanında bir kişiyle birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne geldi. Winber'in ifadesine başvurulacağı öğrenildi.
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