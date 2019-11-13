Son Dakika Haberleri: ESKİ İNGİLİZ SUBAYININ EŞİ ASAYİŞ ŞUBE'YE GELDİ (1)
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ESKİ İNGİLİZ SUBAYININ EŞİ ASAYİŞ ŞUBE'YE GELDİ (1)

7 saat önce

KARAKÖY'de ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber Gayrettep'deki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne geldi.

ESKİ İNGİLİZ SUBAYININ EŞİ ASAYİŞ ŞUBE'YE GELDİ (1), System.String[]

KARAKÖY'de ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber Gayrettep'deki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne geldi. Winber'in ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından, yanında bir kişiyle birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne geldi. Winber'in ifadesine başvurulacağı öğrenildi.


- İstanbul
İsveç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:40 Kaynak: DHA
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