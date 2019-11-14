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ESKİ İNGİLİZ SUBAYININ ÖLÜMÜ: 14 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI
6 saat önce
Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta cesedi bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada toplam 14 kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.
Beyoğlu Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:01 Kaynak: DHA
'nda ofisinin bulunduğu sokakta cesedi bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada toplam 14 kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre polis, Mesurier'in eşi Winber'den ofiste çalışan kişilerin isimlerini öğrenerek, cinayet büro amirliğine çağırıp, ifadelerini aldı. Bu çalışanlarla birlikte civarda bulunan bazı kişilerin de yer aldığı toplam 14 kişinin ifadesine başvuruldu. Çiftin, Büyükada'daki evlerinde çalışan 2 kişinin de ifadeleri alındı.
EŞİ 4 GÜNDÜR EVE UĞRAMAMIŞ
Bu arada Mersurier'in İsveç
vatandaşı eşi Emma Winber'in de 10 Kasım
Pazar gününden beri Büyükada'da kaldıkları eve uğramadığı öğrenildi. İngiliz basınından gazetecilerin de dün Büyükada'ya gelerek evi görüntüledikleri bildirildi.
Görüntü Dökümü:
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-Büyükada'daki ev
- İstanbul
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