Eski İngiltere Başbakanı Blair'den Filistin yönetiminin değiştirilmesi çağrısı - Son Dakika

Eski İngiltere Başbakanı Blair'den Filistin yönetiminin değiştirilmesi çağrısı

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin yönetiminin "topraktan çok İsrail ile ilişkilere önem veren" bir yönetimle değiştirilmesi çağrısı yaptı.

Eski İngiltere Başbakanı Blair'den Filistin yönetiminin değiştirilmesi çağrısı, System.String[]

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin yönetiminin "topraktan çok İsrail ile ilişkilere önem veren" bir yönetimle değiştirilmesi çağrısı yaptı.

Blair, İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin telekonferans yöntemiyle düzenlediği yıllık konferansında yaptığı konuşmada, "Bir Filistin devletini elde etmenin tek yolunun sadece toprak üzerine pazarlıktan değil, insanlar ve kültürler arasında gerçek ve derin bir anlayıştan geçtiğini anlayan yeni bir siyasetçi Filistinli nesil oluşturmaya çalışmalıyız." dedi.

İsrail-Filistin çatışmasının toprakla alakalı olmadığını, karşılıklı kabullenmeye ilişkin olduğunu öne süren Blair, İsrail-Filistin barışının Arap-İsrail barışına dönüşeceği ilkesinin ise doğru olmadığını söyledi.

Tony Blair, Körfez ülkeleri ile İsrail arasında gerçekleşen normalleşmeye işaret ederek, "Şimdi yapılması gereken Arap devletleriyle İsrail arasında yaşanan barışa Filistinlileri de katmaktır. En nihayetinde bunun Filistin sorununun çözümü için en adil ve insaflı yol olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Filistin yönetiminden Blair'in açıklamalarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Blair, İsrail-Filistin çatışmasına çözüm bulmak üzere 2002'de oluşturulan Orta Doğu Dörtlüsü'nün ( Birleşmiş Milletler, ABD, Avrupa Birliği ve Rusya) temsilcisi görevini yürütmüştü. Blair, görevi döneminde İsrail'in tezlerini savunduğu gerekçesiyle Filistinli taraflardan çok sert tepkiler görmüştü.

Tony Blair, İngiltere, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 16:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski İngiltere Başbakanı Blair'den Filistin yönetiminin değiştirilmesi çağrısı - Son Dakika

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