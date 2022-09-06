Eski İngiltere Başbakanı Johnson: "Liz Truss'u destekleyeceğim" - Son Dakika
Üye Girişi

Eski İngiltere Başbakanı Johnson: "Liz Truss'u destekleyeceğim"

06.09.2022 20:37
Eski İngiltere Başbakanı Johnson: "Liz Truss'u destekleyeceğim"

- Eski İngiltere Başbakanı Johnson: "Liz Truss'u destekleyeceğim" İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson, bugün Başbakan olarak yaptığı son konuşmasında, kendisinden sonra görevi devralacak yeni Başbakan Liz Truss'un hükümetini destekleyeceğini söyledi.

- Eski İngiltere Başbakanı Johnson: "Liz Truss'u destekleyeceğim"

LONDRA - İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson, bugün Başbakan olarak yaptığı son konuşmasında, kendisinden sonra görevi devralacak yeni Başbakan Liz Truss'un hükümetini destekleyeceğini söyledi.

İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson, Liz Truss'un yeni Başbakan seçilmesinin ardından bugün Başbakan olarak son konuşmasını yaptı. Johnson konuşmasında, "Sadece birkaç saat içinde Majestelerini görmek için Balmoral'da olacağım ve meşale sonunda yeni bir Muhafazakar lidere devredilecek" dedi. Johnson 3 yıl boyunca sürdürdüğü görevi süresinde Muhafazakar Parti'nin yaptığı başarıları vurgulayarak, Brexit'i Covid-19 aşılarının kullanıma sunulmasını ve Ukrayna'daki savaşa verilen yanıtı övdü. Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ülkedeki artan enerji maliyetlerinden sorumlu tutarak, Truss ve hükümetinin "bu krizi atlatmak için ellerinden gelen her şeyi yapacağını" söyledi. Johnson konuşmasında, "Avrupa'da en hızlı aşı sunumunu gerçekleştirdik. Bu Muhafazakar hükümet, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine hızlı silah tedariki organize etti. Putin'in gaddar savaşının yol açtığı enerji krizini atlatmak için insanlara ihtiyaç duydukları destek sağlanacak. Muhafazakar hükümet bunun için her şeyi yapacak. İnsanları bu krizden kurtarabiliriz ve biz kazanacağız. Putin, İngiliz halkına şantaj yaparak veya zorbalık yaparak başarılı olabileceğini düşünüyorsa, o zaman tamamen aldanıyor" ifadelerini kullandı.

Johnson veda konuşmasında, "Her adımda Liz Truss'un arkasında duracağına" söz verirken, Muhafazakar Parti'ye yeni Başbakanın "arkasına geçme zamanının geldiğini" söyledi. Johnson, "Ekonomi için zor bir zaman, ülkenin her yerindeki aileler için zor bir zaman. Ama muhafazakar meslektaşlarıma söylüyorum, hepimizin Liz Truss ekibinin ve programının arkasına geçme ve bu ülkenin insanları için hizmet sunma zamanı. Ayrılırken birliğimizin o kadar güçlü olduğuna inanıyorum ki, onu kırmak isteyenler denemeye devam edecekler, ama asla başaramayacaklar. Yolunun her adımında Liz Truss'u ve yeni hükümeti destekleyeceğim" şeklinde konuştu.

Johnson yaptığı açıklamada, kendisini "güçlendirici bir rokete" benzeterek, "Şunu söylememe izin verin, işlevini yerine getirmiş olan güçlendirici roketlerden biriyim, şimdi atmosfere nazikçe yeniden giriyor ve Pasifik'in uzak ve karanlık bir köşesine görünmez bir şekilde düşüyor olacağım" ifadelerini kullandı.

Liz Truss İngiltere'nin yeni Başbakanı oldu

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Boris Johnson'ın istifasıyla beraber başlayan yeni lider seçimlerindeki yarışın galibi oldu. Oylamalarda eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ile finale kalan Truss, oy çoğunluğunu alarak Başbakan ve Muhafazakar Parti'nin yeni lideri seçildi. Truss Pazartesi günü yaptığı konuşmada, Boris Johnson'a Brexit'i gerçekleştirdiği için ve Ukrayna Savaşı'ndaki duruşu için teşekkür etmişti.

Görevlerini bugün Boris Johnson'dan devralacak Truss'un öğleden sonra kabinesini seçmesi bekleniyor.

YORUMLAR
500
İngiltere'nin yeni Başbakanı seçilen Liz Truss, Kraliçe 2. Elizabeth'ten hükümeti kurma yetkisini aldı İngiltere'nin yeni Başbakanı seçilen Liz Truss, Kraliçe 2. Elizabeth'ten hükümeti kurma yetkisini aldı Truss'tan Başbakan olarak ilk açıklama: 'Şimdi sorunları çözmenin zamanı' Truss'tan Başbakan olarak ilk açıklama: 'Şimdi sorunları çözmenin zamanı'
Kaynak: İHA

Boris Johnson, Liz Truss, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski İngiltere Başbakanı Johnson: 'Liz Truss'u destekleyeceğim' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:10 12 Dev Adam'ın olaylı Gürcistan maçı CAS'a taşınıyor: Hakkımızı arayacağız
20:01 Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına İYİ Parti lideri Akşener'den yanıt geldi: Bu noktada hiçbir şey konuşulmadı
19:51 Beşiktaş kırmızı kartın iptalini istemişti! Josef de Souza, PFDK'ye sevk edildi
18:58 Yeni takımıyla ilk maçına çıkan Emirhan İlkhan adını Torino tarihine yazdırdı
18:21 Sosyal medyada beğeni alma sevdası tren çarpan genci canından ediyordu
18:03 Süper Lig kulüplerinden silahlı saldırıya uğrayan TFF'ye destek ziyareti: İnşallah bunlar meczup olaylardır
17:52 Türkiye harekete geçti! Yunanistan'ın hukuksuz eylemlerine karşı AB, NATO ve BM'ye mektup gönderildi
17:35 Jorge Jesus'un Okan Buruk'u görmezden geldiği görüntüler sosyal medyayı salladı! Gerçek daha sonra anlaşıldı
17:19 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine yanıt
17:16 Türkiye-Yunanistan arasında tansiyon had safhada! Ünlü profesörün "ABD Türkiye'ye saldırabilir" sözleri akıllara geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 20:37:22. #1.13#
SON DAKİKA: Eski İngiltere Başbakanı Johnson: "Liz Truss'u destekleyeceğim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement