Son Dakika › Dünya › Eski İnterpol Başkanı Hongvey Çin'de 13,5 yıl hapse mahkum edildi - Son Dakika Dünya
Eski İnterpol Başkanı Hongvey Çin'de 13,5 yıl hapse mahkum edildi
6 saat önce
Çin'de, rüşvet almak ve görevi kötüye kullanmakla suçlanan Uluslararası Polis Teşkilatının (Interpol) eski Başkanı Çinli Mıng Hongvey 13,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Uluslararası Polis Teşkilatının (Interpol) eski Başkanı Çinli Mıng Hongvey, rüşvet almak ve görevi kötüye kullanmakla suçları nedeniyle ülkesinde 13,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Çin Tiencin Halk Mahkemesinde görülen davada Mıng'ın 13,5 yıl hapsin yanı sıra 2 milyon yen (1 milyon 715 bin lira) para cezasına çarptırıldığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:32
Son Dakika Tüm dünyayı paniğe sevk eden coronavirüs için İstanbul Havalimanı'nda önlem Çin'de sokağa pijamayla çıkanları, fotoğraf, isim ve kimlik numaralarıyla teşhir eden belediye özür... Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı İzmir'de yakalanan Bekmezci, elebaşı Gülen'in canlı kuryeliğini yapmış