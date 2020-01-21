Eski İnterpol Başkanı Hongvey Çin'de 13,5 yıl hapse mahkum edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Eski İnterpol Başkanı Hongvey Çin'de 13,5 yıl hapse mahkum edildi - Son Dakika Dünya

Eski İnterpol Başkanı Hongvey Çin'de 13,5 yıl hapse mahkum edildi

6 saat önce

Çin'de, rüşvet almak ve görevi kötüye kullanmakla suçlanan Uluslararası Polis Teşkilatının (Interpol) eski Başkanı Çinli Mıng Hongvey 13,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski İnterpol Başkanı Hongvey Çin'de 13,5 yıl hapse mahkum edildi, System.String[]

Uluslararası Polis Teşkilatının (Interpol) eski Başkanı Çinli Mıng Hongvey, rüşvet almak ve görevi kötüye kullanmakla suçları nedeniyle ülkesinde 13,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Çin Tiencin Halk Mahkemesinde görülen davada Mıng'ın 13,5 yıl hapsin yanı sıra 2 milyon yen (1 milyon 715 bin lira) para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Çin Halk Cumhuriyeti, Polis, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:32 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tüm dünyayı paniğe sevk eden coronavirüs için İstanbul Havalimanı'nda önlem
Çin'de sokağa pijamayla çıkanları, fotoğraf, isim ve kimlik numaralarıyla teşhir eden belediye özür... Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı İzmir'de yakalanan Bekmezci, elebaşı Gülen'in canlı kuryeliğini yapmış

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 18:01:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski İnterpol Başkanı Hongvey Çin'de 13,5 yıl hapse mahkum edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]