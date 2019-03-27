Son Dakika Haberleri: Eski Interpol Başkanı Mıng Çin Komünist Partisinden İhraç Edildi

Eski Interpol Başkanı Mıng Çin Komünist Partisinden İhraç Edildi

1 saat önce

Çin'de geçen eylülde gözaltına alınan eski Interpol Başkanı Mıng Hongvey, Çin Komünist Partisinden ve kamu hizmetinden ihraç edildi.

Eski Interpol Başkanı Mıng Çin Komünist Partisinden İhraç Edildi, System.String[]
Çin'de geçen eylülde gözaltına alınan eski Interpol Başkanı Mıng Hongvey, Çin Komünist Partisinden ve kamu hizmetinden ihraç edildi.

Çin Komünist Partisinden yapılan açıklamada, Mıng'ın ailesinin "müsrif yaşam biçimini" karşılayabilmek için görevini kötüye kullandığı ve eşinin, adını şahsi çıkarları için kullanmasına izin verdiği, bu nedenle partiden ve kamu hizmetinden ihraç edildiği bildirildi.

Parti ilkelerine ve kararlarına uymakta başarısız olan Mıng'ın, yolsuzluk suçlamasıyla yargılanmayı beklediği belirtildi.

Çin'de yolsuzluk, genellikle uzun süre veya ömür boyu hapisle cezalandırılıyor.

Interpol'den geçen ekim başında yapılan açıklamada, Interpol Başkanı seçilmeden önce Çin Komünist Partisinde önemli görevler üstlenen Mıng Hongvey'in ülkesini ziyaret etmek üzere 29 Eylül'de Fransa'dan ayrıldığı ve bu tarihten beri kendisinden haber alınamadığı bildirilmişti.

Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu, birkaç gün sonra Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı da olan Mıng hakkında yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Interpol, Çin'in soruşturma duyurusunun ardından, Mıng'ın istifa ettiğini açıklamıştı.

Kasım 2016'da Interpol Başkanı seçilen Mıng'ın 2020'ye kadar görevde kalması bekleniyordu.

Mıng Hongvey'in eşi Grace Mıng, kendisi ve kızı için Fransa'dan sığınma talebinde bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:43 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alparslan Türkeş'in Eşi Seval Türkeş'ten Mansur Yavaş'a Destek: Milliyetçi Görüşünden Ödün Vermemiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan Paylaştı: Yarın Sürpriz Bir Programımız Olacak! Gülşen Hakkında 50 Bin TL'lik Çanta Suçlamasında Savcılık Kararını Verdi Kuyumculuk Sektöründe Taksit Sevinci
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 17:33:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski Interpol Başkanı Mıng Çin Komünist Partisinden İhraç Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]