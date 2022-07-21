Eski Irak Başbakanı Maliki, sosyal medyada kendisiyle ilişkilendirilen ses kayıtlarını yalanladı

Eski Irak Başbakanı Nuri el-Maliki, sosyal medyada yayımlanarak kendisiyle ilişkilendirilen ve Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr için "hırsız ve katil" ifadelerinin kullanıldığı ses kayıtlarının montaj olduğunu ileri sürdü.

Makili, Irak'taki Ahit televizyonunda katıldığı bir programda, tartışmalı ses kayıtlarıyla ilgili sızdırmanın yargıya intikal ettiğini ve olayın takipçisi olacağını dile getirdi.

Kendisiyle ilişkilendirilen ses kayıtlarını yalanlayan Maliki, ülkedeki kırılgan siyasi süreçte ve özellikle Şiiler arasında fitne çıkarılmak istendiğini söyledi.

Bunun arkasında iç ve dış siyasi taraflar bulunduğunu öne süren Maliki, "Olayın hükümet kurma sürecine denk gelmesi manidardır ve sürecin daha da zorlaşması için ortaya atılan fitnedir. Bana ait olan bu seslerin ileri teknoloji ile montajlanarak sızdırılmıştır." dedi.

Birilerinin bu tür asılsız yöntemlerle siyasi hayatını bitirmeyi hedeflediğini aktaran Maliki, bunu yapanların ortaya çıkarılması gerektiğini, aksi takdirde başkalarının da benzer oyunların hedefi olabileceğini ifade etti.

Maliki, ülkede istikrarın bozulmaması ve fitne yaratılmaması için tüm siyasi gruplarla görüşmeye hazır olduğunu vurguladı.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'la da her zaman yakınlaşmak istediğini ve görüşmeye hazır olduğunu aktaran Maliki, bunun için aşiretlerden bir heyetin arabuluculuk yaptığını ve ikili görüşmenin olabileceğini söyledi.

???Yurt dışında yaşayan Iraklı aktivist Ali Fadıl, geçen günlerde Twitter hesabından Nuri el-Maliki'yle ilişkilendirilen ve Sadr için "hırsız ve katil" ifadelerinin kullanıldığı ses kayıtları yayımlamıştı. Ali Fadıl, "Maliki ile diğerleri arasında bir saatlik bir görüşme" olduğunu belirttiği kaydın nasıl elde edildiğini veya kaynağını açıklamamıştı.

Maliki söz konusu kayıtların sahte olduğu yönünde açıklama yapmış, Irak yargısı da olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.