Irak'ta Maliki'den "erken seçim ve anayasa değişikliği olmaz" açıklaması - Son Dakika
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Irak'ta Maliki'den "erken seçim ve anayasa değişikliği olmaz" açıklaması

08.08.2022 22:44
Irak'ta Maliki'den "erken seçim ve anayasa değişikliği olmaz" açıklaması

Eski Irak Başbakanı ve Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki, anayasa ve rejim değişikliğiyle erken seçim kararının ancak Meclis tarafından alınabileceğini söyledi.

Eski Irak Başbakanı ve Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki, anayasa ve rejim değişikliğiyle erken seçim kararının ancak Meclis tarafından alınabileceğini söyledi.

Maliki, yaptığı görüntülü konuşmada, siyasi hasmı olan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın "erken seçim ve anayasa ile rejim değişikliği" talebine karşı çıktı.

"Irak halkı farklı etnik ve mezhebi bileşenlerden oluşuyor." diyen Maliki, "Hiç kimsenin kişisel iradesi halka dayatılamaz. Halkın iradesi esastır. Ne erken seçim, ne de anayasa ve rejim değişikliği olmayacak. Bunlara ancak Meclis toplanınca karar verir." şeklinde konuştu.

Maliki, 10 Ekim tarihinde yapılan seçimlerde oylarını artırarak 329 sandalyeli Meclis'te 40'a yakın milletvekili kazanmıştı.

Sadr, Meclis'in feshedilip anayasa ve parlamenter rejimin değiştirilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Sadr yanlıları, Meclis binasını basmıştı

Irak'ta Ekim 2021'de yapılan seçimlerden galip çıkan Mukteda es-Sadr, İran yanlısı partilerle hükümet kurmaya yanaşmamış ve ardından siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.

Koordinasyon Çerçevesi, 25 Temmuz'da başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani'yi seçtiğini duyurmuştu.

Sadr yanlıları, İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Sudani'yi protesto etmek amacıyla 30 Temmuz Cumartesi günü Yeşil Bölge'ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı. Nuri Maliki, Sadr yanlılarının Yeşil Bölge baskınını eleştirerek bölgeyi terketmelerini istemişti.

Şii lider Sadr, 2 Ağustos'ta destekçilerine Meclis'ten ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı.

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Kaynak: AA

İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta Maliki'den 'erken seçim ve anayasa değişikliği olmaz' açıklaması - Son Dakika

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