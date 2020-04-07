Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin Askeri Danışmanı ve eski Irak Genelkurmay Başkanı Babekir Zebari, ABD'nin askerlerinin tamamını Irak'tan çekmeyeceğini, bazı üslerini Irak hükümetine teslim etmesinin de "askeri plan" olduğunu söyledi.

Zebari, Kürdistan Demokrat Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Basnews'e verdiği demeçte, "ABD Irak'tan tamamen çekilmeyecek" diyerek, üslerden çekilmelerin gerçekleştiği dönemlerde terör örgütü DEAŞ'ın toparlanmaya ve güçlenmeye başladığını ifade etti.

Irak'ta 2006-2014 yılları arasında iki dönem genelkurmay başkanı olarak görev yapan Zebari, DEAŞ'ın bazı bölgelerde güçlendiği uyarısında bulundu.

Bazı askeri üslerin Bağdat'a teslim edilmesine dair Zebari, ABD'nin Irak'taki askeri gücünü gözden geçirip yeniden düzenlediğini, bunun da kendi askeri planının bir parçası olduğunu savundu.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçleri, 19 Mart'tan itibaren farklı aralıklarla Enbar'da El-Kaim Askeri Üssü ve Takaddum Hava Üssü, Musul'daki Kayyara Hava Üssü ve Musul'un doğu yakasındaki Başkanlık Sarayları Kompleksi'ndeki karargahı, Kerkük'teki K1 Askeri Üssü ve son olarak Fransız askeri danışmanların konuşlu olduğu Bağdat'taki bir karargahı Irak merkezi hükümetine teslim etmişti.

ABD askerleri başta Enbar'daki Aynu'l Esed ve Erbil'deki Harir Askeri Hava Üssü olmak üzere farklı bölgelerdeki askeri üslerde konuşlanmaya ise devam ediyor.