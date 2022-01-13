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Son dakika haber... ESKİ İRAN CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD'A VAKIF ÜNİVERSİTESİNDEN FAHRİ DOKTOR UNVANI VERİLDİ - Son Dakika

Son dakika haber... ESKİ İRAN CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD'A VAKIF ÜNİVERSİTESİNDEN FAHRİ DOKTOR UNVANI VERİLDİ

13.01.2022 17:09

Son dakika haberi: Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'a Beykent Üniversitesi tarafından inşaat mühendisliği alanında fahri doktora unvanı verildi.

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'a Beykent Üniversitesi tarafından inşaat mühendisliği alanında fahri doktora unvanı verildi.

Beykent Üniversitesi, eski İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad'a ulaştırma planlaması alanına teorik ve uygulamalı çalışmalarla yaptığı katkılarından dolayı inşaat mühendisliği alanında fahri doktora unvanı verdi. Üniversitenin Kongre Salonu'nda düzenlenen törene İran'dan gelen Mahmut Ahmedinejad, Beykent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Adem Çelik, Rektör Prof. Dr. Murat Ferman, senato üyeleri, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Törenden sonra DHA muhabirinin İran ve dünya gündemine ilişkin sorularını yanıtlayan Ahmedinejad, 'Çok mutluyum, üniversite yetkililerine teşekkür ediyorum. Dünyada bilime yönelik iş birlikleri ne kadar fazla olursa gelişmesi de o kadar hızlı olur' dedi.

İRAN, TÜRKİYE VE SUUDİ ARABİSTAN İTTİFAKI

İran, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın ittifak yapmasını önemsediğini vurgulayan Ahmedinejad, 'Eğer İran, Türkiye ve Suudi Arabistan ittifak yaparsa bölgedeki bütün ülkeler ittifak kuracaktır. Dünyadaki her şey değişebilir. 3 ülke doğal madenlerden, coğrafi konumlarından dolayı dünyada önemli ülkeler. Eminim en kısa zamanda dünyada gücün paylaşımı değişecek. Gelişim ve değişim için imkanlar milletlerin elinde olacak' diye konuştu.

'AMERİKA VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMADI'

İran nükleer anlaşmasına yönelik Amerika'yı eleştiren Ahmedinejad, 'Biden ile İran-ABD ilişkileri çok değişmedi. Çünkü ABD'deki başkanları dış siyaseti belirleyen kişiler değil. 70 yıldır Amerika'nın İran'a karşı politikası aynı, değişmedi. Eğer bir anlaşmanın başarılı olunması isteniyorsa birkaç faktörün olması gerekiyor. Önce karşı tarafa saygı duymak ve haklarını resmi olarak tanımak gerekiyor. Sonrasında tarafların sorumluluğu eşit ve adil olmalıdır. Ama bizim nükleer anlaşmamızda böyle bir şey yoktu. Her anlaşmaya sorunları çözmek ve uzlaşmayı madde olarak koymaları gerekir. 6 ülke İran'ın nükleer faaliyetlerine her zaman karşı çıkıyor. Sadece 1 İran var ama karşısında 6 ülke var. Trump ve İran arasındaki problemlerden dolayı 6 ülke sorunları çözemedi. Herkes Trump'ın yanlış yaptığını söyledi. Ama kimse yanlışı telafi etmek için çaba göstermedi. Her anlaşmada tazminat, o anlaşmayı yürütmek için olması gereken bir şeydir. Amerika verdiği sözleri tutmadı, sorumluluklarını yerine getirmedi. Bunun karşılığında hiçbir tazmin olmadı. Ama İran'ın sorumluluklarına karşı baya büyük tazminat ve şartlar vardı. Bu anlaşmanın adaletsizliğini gösteriyor o nedenle başarılı olamaz. Sorunu çözemedi hatta daha fazla anlaşmazlık oldu. Yeni görüşmelerde bu konular çözülecekse belki başarılı olunabilir. Eğer olmazsa da zamanımızı boşa harcamış oluruz' ifadelerini kullandı.

'ADAYLIK DEĞİL HALKIN DURUMUNUN İYİYE GİTMESİ ÖNEMLİ'

Yeniden cumhurbaşkanlığına aday olacak mı sorusuna Ahmedinejad, 'Cumhurbaşkanı olmak önemli bir konu değil. Önemli olan halkın durumunun iyiye gitmesi için çaba göstermemiz. Hiç kimsenin yarınından haberi yok. Anda yaşamak gerekiyor. Bütün dünyaya söylüyorum kontrollü demokrasi devri artık bitti. Kaderi ve geleceği belirlemek bütün insanlara ait. Bu görmemezlikten geliniyor, dünyadaki bütün sorunların temeli bu olabilir. Öyle bir yolda gitmeliyiz ki millet özgür iradesiyle kendi geleceğini belirtmelidir. Bütün dünyada insanların özgür iradesi önemli olmalıdır' dedi.

PROF. DR. FERMAN: 25'İNCİ YILIMIZI KUTLUYORUZ

Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman ise vakıf üniversitelerinin öncülerinden biri olduklarını söyleyerek, '25'inci yılımızı kutluyoruz. Tam teşekküllü bir üniversiteyiz. Yükseköğrenimin her aşamasında 25'inci yılımızı idrak etmenin onurunu yaşıyoruz. Mahmut Ahmedinejad'ı üniversitemizde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Kendisinin özellikle inşaat mühendisliği ve ulaştırma planlaması alanında hem teorisyen olarak hem de projeleriyle üniversite senatomuz oybirliğiyle karara bağladığı fahri doktorayı birazdan kendisine tebliğ edeceğiz' diye konuştu.

Son dakika haber... ESKİ İRAN CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD'A VAKIF ÜNİVERSİTESİNDEN FAHRİ DOKTOR UNVANI VERİLDİ
Son dakika haber... ESKİ İRAN CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD'A VAKIF ÜNİVERSİTESİNDEN FAHRİ DOKTOR UNVANI VERİLDİ
Son dakika haber... ESKİ İRAN CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD'A VAKIF ÜNİVERSİTESİNDEN FAHRİ DOKTOR UNVANI VERİLDİ
Son dakika haber... ESKİ İRAN CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD'A VAKIF ÜNİVERSİTESİNDEN FAHRİ DOKTOR UNVANI VERİLDİ

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Beykent Üniversitesi, Mahmud Ahmedinejad, cumhurbaşkanı, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... ESKİ İRAN CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD'A VAKIF ÜNİVERSİTESİNDEN FAHRİ DOKTOR UNVANI VERİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... ESKİ İRAN CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD'A VAKIF ÜNİVERSİTESİNDEN FAHRİ DOKTOR UNVANI VERİLDİ - Son Dakika
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