Eski İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Molaverdi'ye hapis cezası - Son Dakika

Eski İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Molaverdi'ye hapis cezası
06.12.2020 00:58
İran Cumhurbaşkanlığının eski Kadın ve Aileden Sorumlu Yardımcısı Shahindokht Molaverdi, ulusal güvenliği bozmak amacıyla gizli belgeleri paylaştığı ve İran İslam Cumhuriyeti aleyhinde faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.
İran Cumhurbaşkanlığının eski Kadın ve Aileden Sorumlu Yardımcısı Shahindokht Molaverdi, ulusal güvenliği bozmak amacıyla gizli belgeleri paylaştığı ve İran İslam Cumhuriyeti aleyhinde faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.
İran'ın başkenti Tahran'da Devrim Mahkemesi 15. şubede görülen davada, İran'ın eski Kadın ve Aileden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Shahindokht Molaverdi, 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Molaverdi'nin gizli bilgi ve belgeleri diğer devlet yetkilileri ile ulusal güvenliği bozmak amacıyla paylaşımından dolayı 2 yıl ve İran İslam Cumhuriyeti aleyhinde faaliyet yürütmekten 6 ay hapse mahkum edildiği açıklandı.
Molaverdi İran medyasına yaptığı açıklamada, hakkındaki hapis cezasına itiraz edeceğini belirtti. - TAHRAN
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