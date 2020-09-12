Eski İran Yargı Erki Başkan Yardımcısı yolsuzluktan 31 yıl hapis cezası aldı - Son Dakika

Eski Yargı Erki Başkanı Sadık Amuli Laricani'nin Yardımcısı Ekber Taberi, yargıda yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla yargılandığı davada 31 yıl hapis cezasında çarptırıldı.

Başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, Taberi'nin yargılandığı toplam 10 davanın 8'inde suçlu bulunduğunu ve 2'sinden de beraat ettiğini söyledi.

İsmaili, Taberi'ye 8 ayrı suçtan toplam 31 yıl hapis cezası verildiğini ve devlet hizmetinde bulunduğu süre içinde rüşvetten elde ettiği mal varlığına el konulmasına hükmedildiğini ifade etti.

Yargı Erki Sözcüsü, kararın kesin olmadığını ve temyiz yolunun açık olduğunu sözlerine ekledi.

Yargıda yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalar

Eski Yargı Erki Başkanı ve ülkenin son yıllardaki en nüfuzlu ailesinin üyelerinden Sadık Amuli Laricani'nin odak noktasında olduğu yolsuzluk soruşturmaları, geçen yıl mart ayında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, Laricani'yi görevden alması, Hamaney'den sonra ülkenin lideri olarak gösterilen isimlerden biri olan İbrahim Reisi'nin Yargı Erki Başkanı olarak atanmasıyla başlamıştı.

Reisi, göreve geldikten kısa süre sonra selefi Laricani döneminin Yargı Erki Başkan Yardımcısı Ekber Taberi, görevi kötüye kullanmak ve yasa dışı ticari ilişkiler kurmaktan tutuklanmıştı.

Ülkenin en büyük yolsuzluk davalarından biri olarak nitelenen Taberi'nin yargılandığı davadaki firari yargıçlardan biri olan Gulam Rıza Mansuri'nin de 19 Haziran Cuma günü Romanya'nın başkenti Bükreş'te kaldığı otelin penceresinden düşerek öldüğünün açıklanması dikkatleri çekmişti.

Başta eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve Anayasayı Koruyucular Konseyinin (AKK) üyelerinden din adamı Ayetullah Muhammed Yezdi olmak üzere bazı kesimler yaklaşık 10 yıl boyunca yargıyı yöneten Laricani'yi yargıdaki yolsuzlukların başında yer almakla suçluyor.