Son Dakika Haberleri: Eski iş arkadaşıyla tartıştı, işten çıkarıldığı otele gelerek tüfekle ateş açtı
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Eski iş arkadaşıyla tartıştı, işten çıkarıldığı otele gelerek tüfekle ateş açtı

41 dakika önce

ANTALYA'da, eski iş arkadaşlarıyla tartışan kişi, bir süre önce işten çıkarıldığı otele gelerek pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açtı.

Eski iş arkadaşıyla tartıştı, işten çıkarıldığı otele gelerek tüfekle ateş açtı, System.String[]
ANTALYA'da, eski iş arkadaşlarıyla tartışan kişi, bir süre önce işten çıkarıldığı otele gelerek pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açtı. Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından şüpheli gözaltına alınırken, o anda oteldeki düğüne gelen davetliler ise büyük korku yaşadı.
Olay, saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kızıltoprak Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Otelin teknik servisinde çalışan adı öğrenilemeyen kişi, geçtiğimiz günlerde henüz bilinmeyen nedenle işten çıkarıldı. İşten çıkarılan kişi, aynı otelde çalışan B.B. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine otele gelen şüpheli, yanında getirdiği pompalı tüfekle otelin içerisinde çevreye rastgele ateş açtı. Otel çalışanları ve müşteriler korkuyla kaçarken, durum polise bildirildi. Aynı anlarda otelde gerçekleşecek düğüne gelenler ise neye uğradıklarını şaşırdı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Otele gelen polis ekipleri, elinde pompalı tüfek bulunan kişiyi etkisiz hale getirdi. Polise teslim olmaya direnen şüpheli, gözaltına alınarak otelin yanında bulunan polis merkezine götürülürken, olayda kullanılan tüfeğe ise el konuldu. Polis ekipleri olayın yaşandığı otelde inceleme yaptı. Kavgaya karışan B.B. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:08 Kaynak: DHA
Antalya, Güncel
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