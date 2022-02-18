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Eski iş ortağını öldürdü, aynı silahla kendi kafasına da ateş edip yaralandı - Son Dakika

Eski iş ortağını öldürdü, aynı silahla kendi kafasına da ateş edip yaralandı

18.02.2022 21:09
Eski iş ortağını öldürdü, aynı silahla kendi kafasına da ateş edip yaralandı

BATMAN'da güzellik merkezi işleten Ramazan Yıldız (29), birlikte sehayet ettiği eski iş ortağı Nurullah Kurşun (31) tarafından kafasına tabancayla tek el ateş edilerek öldürüldü.

BATMAN'da güzellik merkezi işleten Ramazan Yıldız (29), birlikte sehayet ettiği eski iş ortağı Nurullah Kurşun (31) tarafından kafasına tabancayla tek el ateş edilerek öldürüldü. Kurşun, aynı silahı kendi kafasına da dayayıp ateş etti ve ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Batman-Güney Çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre plakası öğrenilemeyen Ramazan Yıldız'ın kullandığı otomobilde seyahat ettiği eski iş ortağı Nurullah Kurşun ile bilmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kurşun, belindeki tabancayı çıkararak Yıldız'ın kafasına ateş etti. Yıldız'ın öldüğünü fark eden Kurşun, aynı silahla kendi kafasına da ateş etti ve ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini belirlerken, ağır yaralı olan Kurşun'u ise ambulansla Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakletti.  Hastanede tedavi altına alınan Kurşun'un hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Eski iş ortağını öldürdü, aynı silahla kendi kafasına da ateş edip yaralandı
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Ramazan Yıldız, Batman, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski iş ortağını öldürdü, aynı silahla kendi kafasına da ateş edip yaralandı - Son Dakika


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