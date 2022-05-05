ESKİ İŞ YERİNİ BASIP PATRONUNU VURDU, KAÇARKEN DE 2 KİŞİYİ YARALADI - Son Dakika
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ESKİ İŞ YERİNİ BASIP PATRONUNU VURDU, KAÇARKEN DE 2 KİŞİYİ YARALADI

05.05.2022 17:58

DİYARBAKIR'da eski çalıştığı telefon bayisine giden Yusuf Ç., iş yeri sahibi Hakan K.'yi tabancayla vurduktan sonra kaçarken, yan taraftaki döviz bürosunda olayla ilgisi olmayan Harun U.'yu da yaraladı.

DİYARBAKIR'da eski çalıştığı telefon bayisine giden Yusuf Ç., iş yeri sahibi Hakan K.'yi tabancayla vurduktan sonra kaçarken, yan taraftaki döviz bürosunda olayla ilgisi olmayan Harun U.'yu da yaraladı. Otomobiliyle de Cemil G.'ye çarpıp yaralayan Yusuf Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde, Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi'ndeki telefon bayisinde meydana geldi. Eski çalıştığı bayinin önüne, 34 BUT 520 plakalı otomobille gelen Yusuf Ç., belindeki tabancayı çıkarıp iş yerine girdi. İş yeri sahibi Hakan K.'yi yaralayan Yusuf Ç., ateş edip kaçarken yan taraftaki döviz bürosundaki Harun U.'yu da yaraladı. Yusuf Ç., aynı otomobille Kurt İsmail Paşa Sokak'tan kaçarken de Cemil O.'ya çarpıp yaralanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, yerde 4 kovan buldu. Olay sonrası yaşananlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sırtından ve bacağından yaralanan Hakan K. ile yine sırtından yaralanan Harun U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu, Cemil O.'nun ise durumunun iyi olduğu belirtildi. Polisin, şüpheli Yusuf Ç.'yi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

ESKİ İŞ YERİNİ BASIP PATRONUNU VURDU, KAÇARKEN DE 2 KİŞİYİ YARALADI
ESKİ İŞ YERİNİ BASIP PATRONUNU VURDU, KAÇARKEN DE 2 KİŞİYİ YARALADI
ESKİ İŞ YERİNİ BASIP PATRONUNU VURDU, KAÇARKEN DE 2 KİŞİYİ YARALADI
ESKİ İŞ YERİNİ BASIP PATRONUNU VURDU, KAÇARKEN DE 2 KİŞİYİ YARALADI
ESKİ İŞ YERİNİ BASIP PATRONUNU VURDU, KAÇARKEN DE 2 KİŞİYİ YARALADI
ESKİ İŞ YERİNİ BASIP PATRONUNU VURDU, KAÇARKEN DE 2 KİŞİYİ YARALADI
ESKİ İŞ YERİNİ BASIP PATRONUNU VURDU, KAÇARKEN DE 2 KİŞİYİ YARALADI
ESKİ İŞ YERİNİ BASIP PATRONUNU VURDU, KAÇARKEN DE 2 KİŞİYİ YARALADI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESKİ İŞ YERİNİ BASIP PATRONUNU VURDU, KAÇARKEN DE 2 KİŞİYİ YARALADI - Son Dakika


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